Перед заселенням до безкоштовного житла в Одеській області рекомендують уточнювати тривалість проживання.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області продовжують пропонувати небайдужі мешканці регіону, які безкоштовно надають прихисток людям, що були змушені покинути свої домівки через війну, повідомляє Politeka.net.

Станом на зараз в Одесі доступно кілька актуальних варіантів розміщення. Кожен із них має власні умови проживання, тому перед переїздом майбутнім мешканцям рекомендують обговорити всі деталі безпосередньо з власниками житла.

Одна з пропозицій розташована на проспекті Князя Володимира Великого. Господарі готові поселити самотню жінку віком від 60 до 70 років, надавши їй окрему кімнату у трикімнатній квартирі. Помешкання обладнане необхідними побутовими зручностями, а власники також готові допомогти з оформленням статусу внутрішньо переміщеної особи.

Ще один варіант пропонують на вулиці Жуковського. Там шукають жінку для спільного проживання у двокімнатній квартирі. Власниця житла зазначає, що не потребує постійного догляду, однак хотіла б знайти співмешканку для щоденного спілкування та взаємної підтримки.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області також можуть отримати самотні жінки, які втратили власне помешкання, не мають близьких родичів і потребують довготривалого місця проживання. Для них передбачені окремі кімнати без необхідності сплачувати орендну плату.

Перед заселенням рекомендують уточнювати тривалість проживання, побутові умови та інші важливі питання, щоб уникнути можливих непорозумінь у майбутньому.

Оскільки перелік доступних пропозицій регулярно оновлюється, потенційним мешканцям радять не відкладати звернення. Власники також рекомендують підтримувати зв'язок, адже наявність вільних місць і умови проживання можуть змінюватися.

Джерело: Допомагай

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