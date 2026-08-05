Різні ресурси дають можливість знайти безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області та облаштуватися в нових громадах.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області доступне як через державні програми, так і за підтримки волонтерських платформ та організацій, повідомляє Politeka.

Для тих, хто має першочергове право на поселення, передбачене державою, пропонують тимчасове проживання у комунальних закладах соціальної сфери, гуртожитках або у помешканнях, які надають громади.

Громадяни також можуть звернутися до контакт-центрів у територіальних громадах, надати дані про себе та описати свої потреби. Консультанти допомагають підібрати безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області.

Якщо громадянин планує залишитися у громаді надовго, він може оселитися у комунальних закладах або гуртожитках на території обраної громади. В умовах тривалого перебування державні установи забезпечують базові умови проживання.

Інший спосіб знайти прихисток - скористатися онлайн-платформами. Сайт «Допомагай» від волонтерської ІТ-спільноти допомагає знаходити тимчасове безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області та інших регіонах.

Кожне оголошення проходить ручну перевірку для гарантії безпеки та достовірності інформації. За допомогою фільтрів можна обрати місто, тип нерухомості, термін перебування та контакт з власником.

Державний вебресурс «Прихисток» також надає актуальні дані про вільні місця в зареєстрованих помешканнях по всій Україні.

Крім цього, телеграм-бот «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації дозволяє знайти тимчасове помешкання або необхідні речі у Центрах надання адміністративних послуг.

Джерело: Дія

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как именно были подняты цены.

Также Politeka сообщала, Пенсионерам в Днепропетровской области доступна доплата: кто может рассчитывать на ежемесячную выплату.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая проблема снова беспокоит жителей.