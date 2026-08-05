Жителям радять враховувати оновлені тарифи після подорожчання проїзду в Хмельницькому.

Подорожчання проїзду в Хмельницькому офіційно набуло чинності з липня після затвердження міською владою нових тарифів на перевезення пасажирів, повідомляє Politeka.net.

Відтепер громадський транспорт міста працює за оновленими розцінками.

Інформацію про зміни оприлюднила Хмельницька міська рада.

Рішення про перегляд тарифів ухвалили після аналізу економічної ситуації у сфері пасажирських перевезень. У міській владі зазначають, що попередня вартість проїзду тривалий час залишалася незмінною, однак зростання витрат перевізників зробило її перегляд необхідним.

Відтепер поїздка автобусом або маршрутним таксі коштує 20 гривень, а тариф на проїзд у тролейбусі становить 14 гривень.

Основними причинами підвищення називають збільшення вартості пального, електроенергії, запасних частин, технічного обслуговування та ремонту транспорту. Саме ці чинники суттєво вплинули на собівартість перевезень.

У міській адміністрації наголошують, що навіть після перегляду тарифів Хмельницький не став одним із найдорожчих обласних центрів за вартістю проїзду. У низці інших міст України поїздка автобусом уже коштує від 22 до 25 гривень, а вартість користування електротранспортом подекуди є ще вищою.

Заступник міського голови Микола Ваврищук зазначив, що влада намагалася якомога довше зберігати попередній тариф. Водночас подальше зростання виробничих витрат змусило ухвалити рішення про його перегляд.

Нові розцінки вже застосовуються на всіх міських маршрутах. Очікується, що додаткові надходження дадуть змогу підтримувати транспорт у належному технічному стані, своєчасно проводити ремонти та забезпечувати стабільну роботу перевізників.

Жителям Хмельницького рекомендують враховувати оновлені тарифи під час планування поїздок, а також стежити за повідомленнями міської ради щодо можливих подальших змін у роботі громадського транспорту.

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