Щоб отримати безкоштовні продукти у Дніпрі, пенсіонерам та ВПО треба звернутися до районного управління соціального захисту.

У Дніпрі продовжує діяти муніципальна програма, у межах якої безкоштовні продукти отримують внутрішньо переміщені особи, пенсіонери та інші жителі, які опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Програму реалізує Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради відповідно до рішення виконавчого комітету. Ініціатива працює з кінця 2023 року й покликана підтримати людей, які найбільше потребують соціальної допомоги.

Подати заявку можуть переселенці, громадяни похилого віку, люди з інвалідністю, одинокі батьки, сім'ї з неповнолітніми дітьми, а також мешканці місць компактного проживання та тимчасових прихистків.

До складу гуманітарного пакунка входять продукти тривалого зберігання. Отримувачам передають м'ясні та рибні консерви, паштети, готові до споживання страви, локшину швидкого приготування, чай, каву, мед, джем, цукор і галетне печиво.

Такі набори допомагають людям частково забезпечити повсякденні потреби у харчуванні. Оскільки більшість продуктів мають тривалий термін придатності, їх можна зберігати вдома без спеціальних умов, що особливо важливо для сімей, які переживають складний період.

Щоб отримати допомогу, необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або реєстрації. Під час подання заяви потрібно надати документи, які підтверджують належність до однієї з категорій, що мають право на участь у програмі.

У міській владі звертають увагу, що порядок надання безоштовних продуктів у Дніпрі може коригуватися залежно від фінансування, кількості звернень та актуальних потреб громади. Саме тому потенційним отримувачам рекомендують регулярно перевіряти офіційні повідомлення Дніпровської міської ради та Департаменту соціальної політики, де публікують інформацію про умови участі, перелік необхідних документів і графік видачі гуманітарної допомоги.

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