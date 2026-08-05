Мешканців просять поставитися до графіків відключення світла у Черкаській області на 6 та 7 серпня із розумінням.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 6 та 7 серпня будуть тривати за десятками адрес, повідомляє видання Politeka.net.

Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до запланованих графіків відключення світла у Черкаській області на 6 та 7 серпня: зарядити мобільні телефони, павербанки, ноутбуки та інші необхідні пристрої, а також врахувати години знеструмлення під час планування повсякденних справ.

За даними «Черкасиобленерго», 6 серпня з 08:00 до 17:00 ремонтні роботи проводитимуться у селі Хвильово-Сорочин. У цей період без світла тимчасово залишаться окремі будинки на таких вулицях:

Березова — 2–48

Дубова — 2–17

Лісова — 0/дача, 2/а, 4, 10, 19, 25, б/н

Миру — 4, 6, 8, 10/дача, 12, 14, 16, 18, 22

Молодіжна — 3–13

Набережна — 2–33

Нова — 1

Озерна — 2–33

Привокзальна — 1, 5, 7–9

Соборна — 1–85, 89–125, 123а, 123б, 123в, 129, 131, 139, 145, 159

Степова — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

06.08.2026 року, з 08:00 до 17:00 планові роботи триватимуть і в селі Коврай Другий. До завершення ремонту електропостачання буде відсутнє за такими адресами:

Лісова — 1, 3–8, 11–13, 15, 17, 19

Садова — 1–20, 26–30, 34

Тичини, пров. — 1–3

Хутірська — 1–23/дача, 28, 30

7 серпня планові відключення продовжаться. З 08:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Піщане. Через це без електроенергії тимчасово залишаться будинки на вулицях:

Корзунівська — 1, 3, 10–19, 21–23, 25, 26, 28–30, 3/а, 4–9

Коробченка — 1–27

М. Кандиби — 1

Нагірна — 1–68, 70, 72, 74–87, 89

О. Тіщенка — 1, 2/а, 3, 3/а, 4/а, 5/а, 6/а, 7/а, 9, 9/а, 10, 10а, 11, 11/а, 12, 12/а, 13, 13/а, 14, 14/а, 15, 15/а, 16, 16/а, 17, 17/а, 18, 19, 20, 22–53, 52/а, 52/в, 52/д, 52/ж, 53/6, 57/дач, 59, 61, 65, 67, 69

Т. Шевченка — 3–6, 11–56

Тичини — 2–12

Шкільна — 1–23

Окрім цього, 07.08.2026 року, з 08:00 до 17:00 години, роботи заплановані й у Золотоноші. Упродовж дня тимчасові обмеження електропостачання діятимуть для окремих будинків за такими адресами:

Благовіщенська — 64

Нагірний, пров. — 1, 3, 4

Ринкова — 2, 4–20, 22, 27, 32–36

Січова — 61–64, 66.

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