Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко прокоментував черговий масований обстріл України і заявив, що наступні місяці будуть найважчими, захисту від балістики нема, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Бачимо, що знову Київ і область у полі зору ворога, який продовжує терор. Внаслідок цього страждають цивільні виробництва, склади, логістика, житлові будинки, які розташовані поряд, приватний сектор, багатоповерхівки. Ворог нічого не шкодує. Особливістю цієї атаки – застосування касетних бойових частин, щоби шрапнель, дрібні уламкові елементи завдали якомога більше втрат цивільним», – стверджує Олександр Мусієнко.

Також, зазначає експерт, були удари по прифронтових і прикордонних територіях, тобто путін максимально використовує це вікно можливостей, поки у України немає захисту від російської балістики, поки немає ракет до Patriot, тому це прогнозований терор, і найближчі місяці будуть найважчими.

«Багато хто говорить про зиму, але важливо пройти серпень і осінь ще, отримати пакети допомоги і продовжувати атакувати росію, примушувати їх до припинення вогню. Коментуючи удари по Херсону напередодні, Зеленський сказав, що росія збожеволіла. Пам'ятаєте кадри так званого сафарі, коли по продавцю овочі в Херсоні прилетів дрон, незважаючи на те, що ворог абсолютно чітко бачив і розумів, що таким чином атакує просто звичайного продавця. Президент України сказав, що росія просто збожеволіла. Світ повинен бачити це, що росія збожеволіла. російські військові насолоджуються вбивствами і знущаннями з цивільних людей. Це війна геноцидного типу і характеру», – коментує Олександр Мусієнко.

Також, додає він, треба показувати на весь світ кадри удару по дерев’яній церкві на Херсонщині, християни так не можуть вчиняти, тут немає нічого людського. На думку експерт, з путіним можна домовитися хіба що на його умовах, він одержимий, тому треба готуватися.

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