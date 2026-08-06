Дефіцит продуктів в Кіровоградській області може стати предметом обговорення восени через несприятливі погодні умови, які вже вплинули на врожай картоплі в Україні, пише Politeka.net.

Директор Інституту картоплярства НААН України Микола Фурдига повідомив, що тривала спека та нестача опадів збіглися з одним із найважливіших етапів розвитку культури. Через дефіцит вологи рослини втрачали ресурси на боротьбу з високими температурами, що негативно позначилося на формуванні бульб.

За словами експерта, навіть використання зрошення не дозволило повністю уникнути втрат. Після кількох днів екстремальної спеки окремі господарства недоотримали близько семи тонн урожаю з гектара.

Фахівець прогнозує, що наприкінці жовтня або на початку листопада картопля може подорожчати приблизно на 30%. Водночас зараз через активний продаж ранньої продукції закупівельна вартість тимчасово знизилася до 6,5–7 гривень за кілограм.

Експерти зазначають, що дефіцит продуктів в Кіровоградській області поки не розглядається як неминучий сценарій. Економіст Олег Пендзин наголошує, що українцям більше варто зважати на власну купівельну спроможність, а не очікувати нестачі продовольства.

Аналітики додають, що остаточна ситуація залежатиме від результатів збиральної кампанії та погодних умов у найближчі місяці. За їхніми оцінками, саме ці чинники визначать подальшу динаміку цін на картоплю восени.

Фахівці радять стежити за оновленням прогнозів, адже ситуація на ринку може змінюватися залежно від погодних умов.

Джерело: Главред

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