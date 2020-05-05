Писательница Оксана Забужко рассказала о планах Российской Федерации на Украину

Писательница считает, что Россия не оставит попыток установить влияние над Украиной. Она отметила, что Россия никогда не отстанет от Украины, ведь здесь есть у страны-агрессора стратегические интересы.

При этом, она призвала украинцев собраться и единым фронтом дать отпор России. Об этом она рассказала в интервью 5 каналу.

"Россияне от нас не отстанут. Лезть будут в двери, окна, в щели, форточки, из-под плинтуса – отовсюду! А это означает, что украинцам надо сплачиваться и объединяться, по крайней мере, для того, чтобы защищать свою территорию. Не каждый отдельно с ружьями, как селяне в 20-х годах, потому что из этого ничего не выходит, а единым фронтом", – убеждена Забужко.

По мнению Забужко, такая потребность вызревает в воздухе, и становится ближе.

"Чем больше об этом будем говорить, тем быстрее будем приближать это вызревание", – сказала Забужко.

Также ранее сообщалось, что Оксана Забужко рассказала, что после развала Российской Федерации из страны будет огромный поток местных жителей. По словам Забужко, на сегодняшний день гораздо больше волнуют конкретные угрозы, которые торчат у всех перед глазами, но никто этого не видит.

Тем временем, в Украине возводят целые городка новостроек, в которые непонятно кто будет заселяться. Она спросила, кого все эти квартиры ждут, и кто в них будет заселяться, подчеркнув, что вероятность переселения россиян ее не устраивает.