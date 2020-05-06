Российский композитор "Профессор" Лебединский резко высказался о политике РФ

По его словам, действия российских властей за последние годы вызывают у него стыд, позор, недоумение, за которыми приходит гнев "по отношению к бандюгам, захватившим власть в России".

В своем посте в соцсети Лебединский также обратился к украинцам.

"Дорогие украинцы, всю эту российскую ху*ту я ненавижу не меньше вашего. Даже больше. Я, хоть и давно живу в США и Украине, формально пока еще гражданин страны-урода, страны-гопника, страны-нелюдя, где даже самые светлые и порядочные люди бессильны перед тварями и живут в страхе, где детей и подростков бьют дубинками здоровые тупорылые мужланы в форме при негласной поддержке "президента", где в думе и правительстве одни выродки, сволота, ворье, идиоты и явные душевнобольные", - продолжил певец.

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Он рассказал, что в России с завидной регулярностью муссируют тему Крыма. По его мнению, Крым принадлежит Российской Федерации, и это факт, с которым трудно спорить. Но в то же самое время писатель признал, что "присоединение полуострова к России было незаконным".

"Ну а что, Крым российский, тут ничего не сделаешь. Я когда-то сказал, что Крым был аннексирован незаконно, но справедливо. Как Янукович был свергнут незаконно, но справедливо", - рассказал Гришковец.

Напомним, что Шура пригрозил миру повторением крымского сценария: "Не последняя страна, которую отхватим".

Как сообщала Politeka, Цекало размечтался о воссоединение Украины и России: "Отвратительно, когда люди разъединены".

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