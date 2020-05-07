Актриса Руслана Писанка высказалась об украинцах, которые ездят на заработки в Россию
Она уверена, что можно обойтись и без этого.
"Я считаю, что, если человек хочет заработать, он обязательно заработает. Не секрет, что многие жители Украины зарабатывают и в России, и в Европе. А некоторым удается заработать и в Украине", — поделилась актриса.
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Причиной такого решения многих украинцев Писанка называет советский менталитет.
"Пока люди не перестанут надеяться на то, что им кто-то что-то даст, как было в советское время, пока они эту психологию не выжгут каленым железом, ничего не будет. Человек всегда ищет, где лучше. Если кто-то считает, что нужно ехать зарабатывать в Россию, и нет закона, который это запрещает, то почему не поехать заработать там?!", - отметила актриса.
В то же время Писанка отказывается работать в РФ.
«За последние два года мне не раз предлагали поехать на съемки в Россию. Но я решила, что не так все плохо, чтобы ехать на заработки в Россию", — отметила Писанка.
Ранее российский юморист Владимир Винокур заявил, что не поедет с гастролями в Украину.
Свое мнение он аргументировал тем, что страну нужно сначала изменить.
"Я категорически против выступления в сегодняшней Украине. Будет время — тогда с удовольствием… Я Украину люблю, мое детство прошло там. Но нужно им поменять категорически все буквально, особенно все эти улицы Шухевича, Бандеры… И эти факельные шествия… Я в такую Украину не поеду", — отметил он.
Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.
Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.
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