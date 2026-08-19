Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області охоплює як неповну зайнятість зі змінним режимом, так і повний робочий день.

Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області представлена одразу кількома вакансіями з різними вимогами, графіками та рівнем оплати, повідомляє видання Politeka.net.

У Кривому Розі Палац культури «Карачуни» шукає садівника. Працівнику пропонують 8 700–9 000 грн. Серед основних завдань — догляд за деревами й рослинами, полив, обрізка, підживлення, видалення бур’янів та підтримання газонів у належному стані.

Кандидату знадобиться щонайменше рік відповідного досвіду. Водночас роботодавець готовий розглянути людей пенсійного віку. Передбачені повна зайнятість та офіційне оформлення.

У Дніпрі компанія VARTIS відкрила позицію охоронника КПП із оплатою 16 200 грн. Тут пропонують неповний формат і графік «доба через дві». До обов’язків входять контроль пропуску транспорту та працівників, обходи території, а також стеження за порядком.

Досвід на аналогічній посаді буде перевагою, але головними вимогами названі уважність, відповідальність та вміння користуватися комп’ютером. Вакансія також доступна для пенсіонерів.

Ще один варіант у Дніпрі — посада комірника у Divan.com.ua із зарплатою 30 000 грн та можливістю додаткового заробітку. Працівник формуватиме списки відправлень за маршрутами й вестиме складський облік.

Для претендента важливі уважність та відповідальне ставлення до завдань. Попередній досвід роботи на складі буде плюсом. Компанія зазначає, що пропонує офіційне працевлаштування та стабільні виплати.

Таким чином, робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області охоплює як неповну зайнятість зі змінним режимом, так і повний робочий день. Вибір залежить насамперед від фізичного навантаження, попереднього досвіду та бажаного рівня доходу.

Джерело: work.ua

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