Украинців попередили про планові графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 та 21 серпня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 20 та 21 серпня триватимутьза багатьма адресамичерез ремонтні роботи, пише Politeka.net.

За окремими адресами електроенергія буде відсутня протягом багатьох годин. Жителям будинків, які потрапили до графіку відключення світла у Запоріжжі на 20 та 21 серпня, рекомендують заздалегідь врахувати заплановані обмеження та подбати про заряджені телефони, павербанки, освітлення й інші необхідні речі.

За оприлюдненою інформацією «Запоріжжяобленерго», графік стосується конкретних адрес і часових проміжків. 20 серпня з 09:00 до 17:00 електропостачання обмежать через проведення робіт із ремонту електрообладнання. Тимчасові відключення передбачені за такими адресами:

Аматорська — 40, 46

Вишнева — 23, 25–47, 49, 24–30, 32, 32–34, 34, 36–40, 51–63

Гоголя — 159, 161, 161 Б, 161б, 163, 163 (5 пов), 163 а (5 пов)

Дніпровська — 22

Євпаторійська — 1

Західна — 15–41, 22–56

Зачиняєва — 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Компресорна — 34

Крилова — 23

Левка Лук'яненка (Тургенєва) — 15, 15-тимчасово

Михайла Білинського (Пестеля) — 12, 14, 20

Насосна — 15, 17

Павла Глазового (Глазунова) — 10, 12А

Павлокічкаська — 16, 18, 22, 26, 27, 29, 46, 48, 49, 51

Посадочна — 29А, 33

Поштова — 55, 55-тимчасово, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

Рубана — 20 п. 5–8, 22 п. 1–2, 24 п. 1–4, 24 п. 5–8, 24 п. 9–11

Семафорна — 1а

Сонячна — 1–33, 2–32

Українська — 42, 44

Фільтрова — 14, 2

Шевченка — 1–17, 2–28

пр. Соборний — 111А, 146

пров. Великий (Вантажний) — 1–11, 2–10, 12–20, 13–17, 19

пров. Кінцевий — 1–17, 2–26.

Окремий період обмежень запланований на 21 серпня з 09:00 до 16:00 години. У цей час тимчасово знеструмлять споживачів за такими адресами:

Базарна (Анголенка): 11, 11 (4 пов), 13, 13а, 14ж

Благовіщенська (Ілліча): 26

Михайла Білинського (Пестеля): 12, 14, 20

Олександрівська: 1, 2, 3, 3а, 3А, 87 (9 пов)

Пархоменка: 22, 24

Полякова: 13, 15, 15б, 17а, 21, 21а, 23, 25

Сонячна: 1-33, 2-32

Фортечна: 51, 51а, 53

пр. Соборний: 40, 42, 42а, освітлення підвалів та підїздів ж/б 40, 94, 96

пров. Великий (Вантажний): 1-11, 2-10

пров. Кінцевий: 1-17, 2-26

Обмеження електропостачання продовжаться 21 серпня з 09:00 до 17:00 ремонтні роботи на електрообладнанні проводитимуться за такими адресами:

Добровольчих батальйонів: 2-18, 1-35, 20-24

Досягнень: 61, 68

Зачиняєва: 22–56, 23–27, 31–39, 45–53, 57–61, 23А, 25, 29, 35, 50А

Лижна: 59-79, 50-62

Морфлотська: 2-12, 3, 30, 32

Футбольна: 71-75, 68-92, 81-101, 77, 79, 79А, 88

пров. Конотопський: 2-8, 1-7

пров. Текстильний: 1-13, 4-14, 14, 16, 18, 20.

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