Графіки відключення світла у Чернігівській області заплановані на 20 серпня через профілактичні роботи.

У Чернігівській області на 20 серпня заплановані тимчасові обмеження електропостачання, графіки відключення світла триватимуть багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Мешканців окремих населених пунктів попередили про тривалі перерви зі світлом, які пов’язані з проведенням планових, ремонтних та профілактичних робіт на електромережах. Тривалість графіків відключення світла у Чернігівській області на 20 серпня залежатиме від конкретної ділянки мережі та адреси.

За оприлюдненою інформацією АТ «Чернігівобленерго», одне з найдовших планових відключень 20 серпня передбачене у Мена. Тут окремі вулиці залишаться без електроенергії з 08:00 до 19:00. Тобто загальна тривалість обмеження становитиме 11 годин за такими адресами:

Армійська — 16, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 25а, 58а

Гетьманська — 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 102в, 102, 102а, 104, 106, 106а, 108, 110, 114а, 114, 116, 116А, 118а, 118, 120, 120а, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 91а

Левка Симиренка — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17а

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2а, 31, 33

Олеся Гончара — 32, 33, 34

Перемоги — 1, 4, 6, 7, 9, 12, 20, 24, 25, 36

Робітничий — 16, 20, 22

Українська — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 33, 35, 38

Шкільна — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 4а, 24а

Шкільний — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а

Ще одним населеним пунктом, де 20 серпня запланована тривала перерва в електропостачанні, стане Корюківка. Світло зникне з 08:00–19:00 години за такими адресами:

1-й Лесі Українки — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 29, 2а, 31, 35, 37, 10а, 10А/1, 12а, 14а

1-й Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а

2-й Лесі Українки — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 8ж

2-й Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 1а, 1в, 1д, 1и, 2а, 43, 5б, 5в, 5г, 5д, 5ж, 5з, 5и, 5Л

2-й Шевченка — 1, 2, 3

3-й Лесі Українки — 2, 3, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 19Ж, 24а

Академіка Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а

Анатолія Бондаря — 2, 6, 1/1, 6/1

Бульварна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 54, 6А, 6б, 3/2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 13А, 14/4, 15а, 20а, 21а, 23а, 25/4, 34а, 39/2

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15, 3, 5, 7, 9, 13, 1а, 15а

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Весняна — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17

Вокзальна — 1, 3, 5, 7, 9, 3а, 5а, 9А, 3/1

Володимира Барвінка — 2а, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 39, 41, 42, 43, 45, 53, 55, 62, 78, 81, 83

Володимира Івасюка — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 6А

Гетьмана Мазепи — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107а, 107, 109, 111, 113, 115, 117б, 117, 117а, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101а, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 28а, 32а, 34а, 36а, 39а, 39б, 39г, 39ж, 39з, 39к, 39л, 41б, 41б/1, 41в, 41г, 42а, 46а, 48а, 58а, 60а, 62а, 64а, 65а/2, 68а, 69а, 70а, 72а, 72б, 75а, 76а, 77а, 80а, 83а, 93а

Г.Костюк — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 16а

Зарічна — 28, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 10/1, 11а, 89Б, 92а, 94а, 8

Зарічний — 1, 2, 3, 4

Індустріальний — 12, 14

Каштанова — 8, 9

Корнієвського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 11а, 14а

Лесі Українки — 2, 3, 6, 9, 14, 24

Миру — 5, 7, 11

Михайла Грушевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 3а, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 101а, 102, 103в, 103а, 103, 103б, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 11а, 121, 12а, 12б, 14а, 14б, 20а, 22а, 24а, 26а, 28а, 30а, 30б, 32а, 34а, 43а, 47А/2, 48а, 50а, 51а, 52а, 55а, 57а, 65а, 68а, 68б, 85а, 85б, 87а

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 3а, 41, 43, 23/2

Незалежності — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 1а, 1в, 1г, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 34а, 36А

Новоселівка — 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 26, 32, 36, 42, 44, 52, 56

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б

Патріотів — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Польова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 4а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 25а, 42а, 42б, 42в, 42г

Прорізна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 21, 23

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Сагайдачного — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 12/2, 16а, 19а, 34б, 42/1, 44/2, 621А, 64/1, 76/2, 81а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б, 4, 6, 8, 16, 18, 1А, 22, 24, 2а, 2Б, 2В, 2д, 2Є, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 4а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 113, 115, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 12а, 133, 139, 141, 143, 43а, 49а, 49б, 77а, 81а, 89д

Сіверських воїнів — 1, 15, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 37, 6А

Січових Стрільців — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Слов'янська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 1а

Сонячна — 1, 3, 7

Спортивна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Ткаченка — 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 28/2

Українська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 33а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128а, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 139А, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 150, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 18а, 20Б, 24а, 24б, 26а, 26б, 26Г, 59б, 67а, 71а, 75а, 78а, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5А, 25а, 30а

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 10а, 154, 40а, 52/17, 52Б, 56/26, 69/2, 71/2, 73А, 1А, 1Б, 1В, 58, 62, 64, 66, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 102А, 104, 106, 108, 110/2, 112, 114, 116А, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 219а, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243А, 243/2, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 70а, 75/13, 79/2, 79/4, 79/3, 79а, 79в, 79г, 79д, 79е, 83а, 85А, 91/2

Шкільна — 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34

Шкільний — 1, 5, 6, 8, 10, 11, 12.

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