В ночь с 7 на 8 мая украинцы смогут увидеть уникальное природное явление – Суперлуние

Это уже третье явление в 2020 году, но это последнее Суперлуние в этом году, которое смогут наблюдать жители Земли. Как только зашло Солнце, жители разных уголков планеты смогли любоваться очень красивой Луной, которая получила название «Цветочная». Фотографии природного явления люди стали публиковать у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

Отмечается, что в ночь на 8 мая будет пик цветочного Суперлуния, которое можно было наблюдать в ночь на среду и на четверг. При этом, уже к утру оно пройдет. Суперлуние – это астрономическое явление, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии. Во время Суперлуния Луна может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

В Украине фаза полнолуния наступила 7 мая в 13:46. В этот момент расстояние между Землей и Луной было минимальным. Сама Луна взошла в небе в 20:30. С этого момента и до утра можно увидеть Суперлуние.

Многие украинцы не смогут наблюдать это природное явление из-за туч, но те, кому уже посчастливилось увидеть эту красоту, делятся яркими снимками и впечатлениями.

Добавим, что согласно народным поверьям, в этот день на планете особенно сильная энергия, которую можно использовать себе во благо.

Напомним, что фантастическое явление увидели киевляне в небе над городом: аномалия попала на видео.

Как сообщала Politeka, астрономы нашли редкую звезду, втрое больше Солнца: «Удалось обнаружить новую…».

Также Politeka писала, что астрологи предупредили украинцев о роковой дате в мае: Суперлуние или Цветочная луна.