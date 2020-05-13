Советский и российский актер театра и кино Василий Лановой поделился своим мнением, почему между РФ и Украиной испортились отношения

Так, он считает, что в этом виноваты США.

"То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько. Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", - заявил актер.

Недавно мы писали, что украинский писатель Лесь Подервянский рассказал, почему президент РФ Владимир Путин захватил Крым

По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин оккупировал украинский Крым из-за своей жадности.

"Это кацапская жадность и не от большого ума это все делается. Почему-то есть люди, которые говорят, что вот там сидят такие мудрые, они все просчитывают. Они все очень плохо считают. Буквально каждый их шаг — это в штангу. Они отобрали Крым, но потеряли Украину. Очень умный поступок", — отметил он.

Также Подервянский высказал убеждение, что все в конфликте Украины и России идет так, как нужно.

"Нужно помогать делать им (России - прим.ред.) как можно больше ошибок, они идут с завязанными глазами к большущей яме", — заключил писатель.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

Также Politeka писала, что Лещенко поставил дикий ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".