Может и правда не нужно цапаться?

Многократный призер чемпионатов Украины по самбо и дзюдо, боец АТО Андрей Грачов, вызвал на поединок боксера Александра Усика

Он рассказал, что собирается драться с Усиком не по правилам бокса, а "по законам войны и улицы". Ветеран АТО отметил, что хоть и не тренировался, но обещает "грандиозный бой".

В сети уже идет бурное обсуждение возможной дуєли, которое в очередной раз разделило украинцев.

"Голова уже уехала", "Я поддерживаю бойца. А то эти титушки уже надоели. Сильные они в спортзале, а как государство защищать, то обделались. Видосы они снимают и с попами МП целуются", "Как вы задрали, спортсмены недоделанные, сначала достигните уровня Сани, а потом вызовы бросайте...", "Лучше пойдите и разберитесь с депутатами, которые получают по 140 тысяч ни за что, а тут достали человека, мозг выносят Саша, не обращайте на них внимание", "Атошник побывал в аду, а цены жизни не знает. Живите мирным, не колотите, а не озлобляйтесь и не враждуйте, потому что жизнь слишком коротка", "Почему никто не вызывает на бой ни одного депутата?", - писали пользователи сети.

Стоить отметить, что это уже не первый вызов, который бросают украинскому боксеру.

Ранее украинский борец Богдан Грицай заявил, что недоволен высказываниями Усика и его попытками запугать пользователей сети.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.



