Директор департамента Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко заявил, что в Житомирской областной санэпидемстанции якобы скрывают заболеваемость на предприятии "Рудь"

В Украине стартовал первый этап выхода с карантина, невзирая на высокие темпы распространения коронавируса в стране: около 400 новых случаев в день. А это означает, что любой бизнес, который начинает работу, должен очень ответственно подходить к безопасности как своих клиентов, так и сотрудников. Об этом в своем блоге говорит доктор политических наук, директор департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

“Люди и психологически, и финансово устали от всех ограничений. Особенно это касается бизнесменов. Предприниматели разного пошива несут серьезные убытки. Больше всех страдает малый и средний бизнес, немного защищеннее себя чувствует большой бизнес. Но, в целом, экономическая ситуация довольно сложная. Так, Минэкономики в первом квартале 2020 года оценило сокращение ВВП Украины в размере 1,2%, тогда как ранее прогнозировалось сокращение на 0,9%, - говорит эксперт. - Часть бизнеса придерживается соблюдения всех санитарно-гигиенических мер. Но для многих это является сложной задачей. Уже появилось много журналистских расследований о том, как на только что открывшихся летних террасах ресторанов собираются большие компании и передают из рук в руки меню, хотя правилами запрещено и то, и другое”.

Петренко также рассказывает о том, что ему известны случаи, когда предприятия якобы пытаются скрывать информацию о случаях выявления заболевания у своих сотрудников. Эксперт, ссылаясь на данные Житомирской областной санэпидемстанции, говорит, что 8 сотрудников компании "Рудь" (АО "Житомирский маслозавод"), которые работают в продовольственном сегменте, якобы заболели.

“Их сотрудники упаковывают продукцию, которую потом потребляют люди со своими детьми, это очень опасное явление. Странно, что Санэпидемстанция знает об этом, но не применяет никаких мер по предприятию. Как такое предприятие может функционировать, когда зараженных сотрудников может быть в разы больше? Безусловно, передача вируса на поверхности предметов имеет достаточно низкие шансы, хотя с продуктами питания ситуация, скорее всего, обстоит немного по-другому. Правильным бы было заявить о заболевании работников публично, а также ограничить свою деятельность до полного выявления количества заболевших. Ни одна прибыль не стоит того, чтобы подвергать опасности здоровье и жизни людей, как в регионе, так и по всей Украине”, - считает Петренко, будучи уверенным, что это далеко не единственный случай в стране.