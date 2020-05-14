Украинский режиссер Сергей Лозница предложил неожиданное решение по решению конфликта на Донбассе

Так, лауреат премии "Каннского кинофестиваля" отметил, что Донбасс Украине не восстановить без помощи "третьей стороны". Миссию эту стоит возложить на представителей международных организаций или Европейского союза.

Таким мнением он поделился в 2018 году в интервью для журналистов издания Украинская правда.

"Точно – не Украина, и уж тем более – не Россия. Это могут быть представители международных организаций или Европейского союза. Восстановлением Донбасса, обустройством общественной жизни, то есть, сугубо бюрократическими обязанностями должны заниматься люди, которые не имеют отношения к этому конфликту", - отметил Лозница.

Он также предупредил, что в том случае, когда Донбасс вернется в Украину местное население может устроить серьезное сопротивление.

"Если же этот контроль возьмет на себя украинская власть, то со стороны местного населения, вполне вероятно, будет серьезное сопротивление, потому что есть проблема идеологической окраски", - пояснил он.

Тем не менее, первым шагом к восстановлению региона режиссер считает необходимость четко разделить границы Украины и России.

"Для начала необходимо поставить украинских пограничников на границу Украины с Россией на Донбассе, чтоб отсечь эту территорию от транзита из РФ. А дальше заниматься восстановлением региона на всех уровнях", - указал Лозница.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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