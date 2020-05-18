Польский офицер Януш Вижбовский предупредил россиян о последствиях войны с Украиной

Как сообщает Politeka.net, письмо военного опубликовал портал "Диалог.юа".

По словам Януша, он родился в Ровно, в школе учил украинский и русский языки, а в юности уехал в Краков и отправился служить в польскую армию. Офицер обратил внимание, что к вооруженным конфликтам приводят политики, которые не смогли вовремя остановиться.

Он добавил, что мало кто из российских политиков видел своими глазами разрушительные последствия войны. Поэтому, как считает солдат, Россия быстро переходит от угроз к реальному захвату территории.

"Московское панство обязательно перейдет от слов к делам. Да что говорить, если оно уже перешло... Она же начала в 2014-м кровавый "русский мир" и уверенно отдирает земли от Украины, постепенно приближаясь к границам польского государства", - подчеркнул Януш.

Военный заявил, что Польша проводит учения с Украиной и странами НАТО. По его словам, Россия не выстоит в борьбе против западных стран.

"Вы не победите в противостоянии с НАТО. Ваша промышленность, включая ВПК, безнадежно отстала от мировых стандартов. Москва, начав войну, будет погребена под грудами собственного металлолома", - отметил он.

Польский военнослужащий пригрозил России, что попытка захватить Украину и Польшу плохо закончится для агрессора. По его мнению, украинцы и поляки способны дать оккупантам серьезный отпор:

"Сначала вы хотите уничтожить Украину, а потом, конечно же, возьметесь и за нас. Но не угадали вы, не будет этого... Вы планировали поделить Украину с Польшей? Смотрите, как бы мы с Украиной не поделили РФ на мелкие части!".

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