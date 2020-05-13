Украинский музыкант Олег Скрипка сделал неожиданное заявление о Донбассе

По его мнению, если Донбасс вернется под контроль Украины, в него довольно быстро хлынут инвестиции, и тогда даже Киев будет ему завидовать.

Такое заявление он сделал в интервью Лига.нет.

"Надеюсь, Донбасс довольно быстро станет украинским. И мы получим территории, которые надо будет восстанавливать с чистого листа. Помню, когда упала Берлинская стена и восстанавливалась восточная Германия, - это была сплошная застройка. Подобный процесс будет, возможно, происходить и на Донбассе, как только освободится территория. Нам, украинцам, сложно понять, что западный мир сильно отличается от нашего", - отметил музыкант.

По его словам, Украина живет в очень специфическом мире, где у других есть деньги, а наша страна прозябает в нищете. Но, он отметил, что все еще есть шанс у Украины разбогатеть и вернуть Донбасс.

"Во всем мире очень много денег, а у нас ничтожно мало. Как только ситуация станет благоприятной, как только в Украину пойдут серьезные инвестиции. Инвесторам интересна ситуация, когда страна начинает подниматься и находится в переходном периоде. В такой стране можно быстро зарабатывать деньги. И в первую очередь, мне кажется, инвестиции пойдут на восток. Если это произойдет, то Донбасс будет восстановлен, и мы еще будем в Киеве завидовать его динамике развития и прогресса", - подытожил Скрипка.

Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».

Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".

Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.