Метеозависимым людям в ближайшие дни придется несладко, ведь на планету обрушатся магнитные бури
Согласно ранним прогнозам, магнитные бури должны были накрыть Украину примерно 23 мая, но в NASA обновили прогноз, отметив, что магнитная буря начнется уже сегодня, 19 мая, и продлится как минимум день.
Геомагнитная обстановка ухудшится к вечеру 19 мая. Хуже всего метеозависимым людям будет ночью, примерно до 9 утра. Такой же удар повторится ночью 20 мая. Уже 21 мая будет легче. Несмотря на то, что магнитная буря ожидается, она будет намного слабее.
Отмечается, что во время магнитных бурь у людей могут возникать проблемы с давлением, наблюдаться головные боли, боли в сердце. Не редкость – резкая смена настроения, пульсации в висках.
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Специалисты советуют не засиживаться у телевизора и меньше работать. В дни магнитных бурь стоит лечь пораньше, предварительно проветрив спальню. Кроме этого, нужно следить за питанием. В такие дни нужно исключить кофе и отказаться от жирной еды. Предпочтение нужно отдавать овощам и фруктам. Кроме этого, нужно пить больше воды.
Кстати, в конце мая украинцев ожидает еще одна сильная вспышка магнитных бурь. Ориентировочно они ударят по Земле 28-29 мая.
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