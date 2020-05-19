Метеозависимым людям в ближайшие дни придется несладко, ведь на планету обрушатся магнитные бури

Согласно ранним прогнозам, магнитные бури должны были накрыть Украину примерно 23 мая, но в NASA обновили прогноз, отметив, что магнитная буря начнется уже сегодня, 19 мая, и продлится как минимум день.

Геомагнитная обстановка ухудшится к вечеру 19 мая. Хуже всего метеозависимым людям будет ночью, примерно до 9 утра. Такой же удар повторится ночью 20 мая. Уже 21 мая будет легче. Несмотря на то, что магнитная буря ожидается, она будет намного слабее.

магнитные бури

Отмечается, что во время магнитных бурь у людей могут возникать проблемы с давлением, наблюдаться головные боли, боли в сердце. Не редкость – резкая смена настроения, пульсации в висках.

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Специалисты советуют не засиживаться у телевизора и меньше работать. В дни магнитных бурь стоит лечь пораньше, предварительно проветрив спальню. Кроме этого, нужно следить за питанием. В такие дни нужно исключить кофе и отказаться от жирной еды. Предпочтение нужно отдавать овощам и фруктам. Кроме этого, нужно пить больше воды.

вода, пить

Кстати, в конце мая украинцев ожидает еще одна сильная вспышка магнитных бурь. Ориентировочно они ударят по Земле 28-29 мая.

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