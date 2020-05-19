Жителю Кременчуга пришлось самостоятельно оплачивать медикаменты во время лечения от "китайского" вируса

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, рассказы о бесплатном лечении от вируса - ложь.

"Это ложь, не лечат нас бесплатно, я сам все покупал. У меня к врачам претензий нет – спасибо, вылечили, но у них же ничего нет! Они мне говорили: все, что у нас есть, мы тебе даем, а больше у нас нет", - отметил он.

Также он заявил, что единственным бесплатным препаратом является пробиотик.



"Приносят список, иди покупай. В выписке вы сами почитайте, что мне давали, там все лекарства, которые жена покупала. Нам только пробиотик давали бесплатно, это чтобы лекарства на желудок не воздействовали. А тамифлю, серрата, всё остальное покупается за деньги", - рассказал он.

Стоить отметить, что хоть некоторые препараты и внесены в список бесплатных, но Сергею приходилось их покупать за свой счет.

Ранее мы сообщали, что руководитель областной больницы в Днепре объявила голодовку из-за низких зарплат.

Глава днепровской реабилитационной больницы пожаловалась, что во многих медучреждениях по всей Украине попросту нет финансирования. Врачи не получают зарплаты, даже те, кто борется с эпидемией китайского вируса.

По словам Инессы Шевченко, с ней связываются врачи со всех уголков страны и рассказывают о проблеме. Она завоевала популярность несколькими интервью и теперь чувствует ответственность перед украинцами.

Напомним, в сети рассказали о критической ситуации с эпидемией в Одессе: "Потеряем всех врачей".

Как сообщала Politeka, врачи бьют тревогу, надвигается новая беда, о которой предупреждал Комаровский.

Также Politeka писала, что главный санврач Ляшко вскипел из-за непокорности украинцев: «Я бы запретил и закрыл все!».



