Российский режиссер и актер Владимир Меньшов, наконец, рассказал о своем истинном отношении к Украине

Кроме того, он раскрыл свое видение российско-украинских отношений. В одном из интервью 2016 года он заявил, что Россия ни в чем не виновата, Украина издевается над профессорами, требуя знание государственного языка, а грузины только и делают, что оскорбляют русских, передает Обозреватель.

По его мнению, Россия должна была вмешиваться в дела Украины более активно, ведь за упущенные годы оказалось, что в нашей стране якобы создавались антироссийские настроения, направленные на "уничтожение русского мира". При этом он не понимает, что такого Украине сделали россияне.

"Нашей ошибкой было то, что мы неактивно в украинские процессы и дела вмешивались. Надеялись на то, что они перебесятся. Рассчитывали на то, что пройдет этот всплеск национализма, который произошел во всех советских республиках, эти антирусские настроения. Мы (Россия прим ред) не давали повода для такой ненависти со стороны Украины, чтобы нам кричали: "Москаляку на гилляку". Что мы сделали не так, чтоб быть перед ними виноватыми? ", - заявил он.

Ко всему прочему он в гневе из-за того, что грузины стремятся выгнать россиян со своей территории.

"Я горжусь своим народом, который при том, что в него бесконечно втыкаются стрелы, не проникся ненавистью. Мы легко пережили грузин и нигде не громили грузинские рестораны. Потому что там это происходит. Там просто выживают русских со своей территории, все перешли на грузинский язык и перестали понимать по-русски", - возмутился режиссер.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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