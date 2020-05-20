Европа ослабляет карантин, уже с 15 июня в Евросоюзе могут открыться внутренние границы

В ближайшее время обещают определиться с правилами для туристов. При этом уже есть некоторая информация о том, куда смогут поехать этим летом украинцы, передает ТСН.

"Это лето не будет как все предыдущие. И мы должны приспособиться к новой реальности. Мы разрабатываем несколько критериев, которые помогут нам вернуться к туризму в ближайшие недели или месяцы", - отметила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

Большинство стран Европы пока открывают только внутренние границы. Хотя вот, согласно предварительным сообщениям, с середины июня готовятся принимать туристов чуть ли не со всего мира. Но всем приезжим придется пройти 14-дневный карантин.

Кипр с середины лета можно будет посетить с так называемым паспортом здоровья, и при условии, что в Украине будет низкий уровень заболеваемости.

Греция готовится начать принимать отдыхающих в июле.

Можно будет отправиться и в Австрию, но тоже с паспортом здоровья, либо пройти изоляцию. Сделать тест там можно будет прямо в аэропорту за 190 евро.

Италия готовится открыть границы для туристов 3 июня, но только для граждан Евросоюза.

"Мы сталкиваемся с определенным риском из-за ослабления ограничений. Впрочем мы должны это сделать, иначе уже никогда не сможем все восстановить. И мы не можем ждать момента, когда будет вакцина", - подчеркнул премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Балтийские государства - Эстония, Латвия и Литва - на сезон отпусков, похоже, замкнутся в пределах своих трех государств и позволят лишь внутренние передвижения.

Также почти закрытой будет оставаться Германия. С 15 июня страна будет принимать только путешественников из стран-соседей.

Где-то через месяц украинцы смогут поехать в Исландию. Но тоже с условием 14-дневного карантина, или прохождения теста на вирус. Кроме того нужно установить приложение, которое отслеживает контакты.

До конца июля пока не планируют пускать украинцев Франция и Испания. Не определились с датами приема туристов еще Хорватия и Черногория.

Грузия может открыться для украинцев уже с июля.

В Египте и Турции с датами открытия туристического сезона еще не определились.

Напомним, что Украина на пороге туристического бума: "Приедет 5 миллионов".

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