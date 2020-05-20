Украинские парламентарии определились с решением относительно выхода на пенсию женщин в 55 лет

Как сообщает Politeka, соответствующая информация опубликована на сайте Верховной Рады.

Так, 264 народных депутата проголосовали за отклонение проекта закона №0972 «О внесении изменений в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», который предусматривал, что до 2022 года украинки смогут выйти на пенсию в 55 лет, если к этому времени у них будет 30 лет рабочего стажа.

Уточним, что в стены парламента проект документа попал еще в 2014 году, после чего долгое время перекладывался из кабинета в кабинет. В итоге, получен парламентом он был в августе прошлого года.

Также следует обратить внимание, что «под купол» проект документа попал вместе с правками президента. В нем говорится, что для реализации данной инициативы, в бюджете попросту нет средств.

Таким образом, власть как бы говорит женщинам: "ждите до 59,6 лет".

Как сообщалось ранее, Украина столкнулась с нехваткой взносов в Пенсионный фонд. Об этом предупредила глава Минсоцполитики Марина Лазебная во время встречи по вопросам пенсионного страхования.

По ее словам, в Украине нужно ввести такую накопительную пенсионную систему, при которой взносы будут взносить как сотрудник, так и работодатель.

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