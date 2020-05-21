Писательница Лариса Ницой раскритиковала почитание российских писателей в Украине

Свое мнение относительно Михаила Булгакова, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Александра Пушкина она высказала "Главреду".



По ее словам, они являются не чем иным, как щупальцами "русского мира".

"Пушкин, Лермонтов, Достоевский и т.д. - это все щупальца "русского мира", которые культивируются в Украине. Именно поэтому все эти "щупальца" насаживается русская культура и русское мировоззрение. Должны ли мы о всех этих людях знать? Да, должны. Но, когда в Украине не празднуется 200-летие Кулиша, но празднуется 200-летие Пушкина, это неправильно", - отметила она.

Писательница отметила, что Пантелеймон Кулиш сделал бесценный вклад в формирование украинского языка.

"Для нас Кулиш намного весомее, потому что "кулишивкой" мы, собственно, и пишем. И Шевченко писал "кулишивкой". Именно Кулиш придумал фонетику, транскрипцию и все остальное. А что такое Пушкин для Украины? Пушкин для Украины - это ничто. Однако мы празднуем знаменательные даты Пушкина, а Кулиша - нет", - отметила Ницой.

По ее словам, в Украине много достойных артистов и писателей, которых нужно восхвалять вместо российских.

"Пока украинцы не ценят своего, пока они русское ставят над украинским, все это, включая Пушкина, следует расценивать как щупальца "русского мира", - заключила писательница.

Ранее Ницой резко высказалась в сторону детей из оккупированных территорий.

По ее словам, их нельзя принимать в детские украинские лагеря, так как они занимаются пропагандой.

"Каким образом они к нам попали и для чего этих детей сводить с нашими украинскими детьми? Вы говорите, что нам нужно воспитывать новое поколение, но нам не нужно сводить уже детей лбами в лагерях, которые проповедуют совершенно другую позицию", - заявила писательница.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.