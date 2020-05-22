Украинский скрипач Василий Попадюк высказался о разнице жизни в Украине и в Канаде



Своими мыслями он поделился в интервью "Гордону".

Сразу отметить, что еще в 1997 год эмигрировал в Канаду, но периодично приезжает на родину.

Прежде всего, он назвал главную причину, по какой Украина притормозила в развитие.

"Никак не отпускает совковое прошлое. Хотя молодежь уже новая, но не хватает порядка. Бардак. Старое мешает новому. Есть отголоски старого менталитета: украсть то, что плохо лежит. Все это странно. Люди в Украине мудрые, умные, но непонятно, почему живут хуже, чем где-то. Всегда интереснее наблюдать за переменами. Когда-то приезжал из Канады, думал: "Да, Украине далеко". А сейчас во многом она пошла вперед, даже переплюнула", - отметил он.

По словам Попадюка, Украину ему было нелегко, но "там хотя бы честно можно работать".

"Нельзя сказать, что там все так радужно и нет никаких проблем. Но, например, на дорогах все равны – от премьер-министра до бомжа. Все ездят по правилам. Полицейского подкупить невозможно – в тюрьму попадешь. Но, если полицейские лично знают нарушителя, могут закрыть глаза на что-то", - рассказал артист.

В то же время, он не понимает в чем отличие между украинцами, которые живут в Канаде и на родине.

"У меня все равно осталось мое прошлое в сознании. А вот мои дети – совсем другие. И жена уже тоже. Они не представляют, как не заплатить налоги, ведь эти выплаты взаимосвязаны с медициной, дорогами. У людей сознание совсем другое. Вообще, 125 лет в Канаде живут украинцы. Шесть поколений. В Украине те же украинцы, но живут хуже. Непонятно почему", - заключил он.



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"Нигде, ни в одной газете, ни в одном журнале я не читал, что говорят о правых радикалах, которые на сегодняшний день имеют некие преференции в украинском правительстве. Речь не идет об Украине, об украинском народе. Уберите правых радикалов, дайте статус русского языка и возродите все парламентские партии. Выполните три условия - больше ничего. И Россия, может, Крым и отдаст вам", - считает певец.

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