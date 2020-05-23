На 24 мая украинцам нужно готовить зонтики и теплую одежду

Как сообщает Politeka.net, синоптик Наталья Диденко опубликовала свежий прогноз погоды на своей странице в Facebook.

В воскресенье Украину накроет атмосферный фронт из западной Европы, который вызовет обильные дожди в западных областях. Обильные осадки возможны также в Винницкой и Одесской областях, немногим суше будет в восточных регионах.

Согласно прогнозу, вдоль полосы Чернигов-Киев-Черкассы-Кропивницкий с районами до Николаевской области днем осадков не предвидится, а вот вечером и ночью должны пройти фронтальные дожди.

В ночь на 24 мая ожидается температура + 2 + 9 градусов, при этом северные и центральные области могут накрыть заморозки. Днем погода будет чуть теплее: + 11 + 15 градусов, а на юге и востоке: от +13 до + 18 градусов.

В Киеве будет солнечно и прохладно. Днем сильных дождей не предвидится, однако к вечеру атмосферный фронт с запада накроет и столицу. Ночью прогнозируют 3 + 6 градусов, а днем ​​- до +14 градусов.

Наталья Диденко предполагает, что вся следующая неделя будет прохладной, лишь 27-28 мая может потеплеть на пару градусов. На следующих выходных, скорее всего, погода снова испортится и будет портить украинцам настроение до самого лета.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.