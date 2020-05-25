Российский певец Леонид Агутин сделал странное заявление об украинцах и американцах
Так, он признался в любви к жителям Украины и Америки, но в то же самое время нещадно их раскритиковал. Такое заявление было опубликовано на его странице в социальных сетях в 2015 году, передает издание Viva.
Так, российский певец Леонид Агутин заверил, что любит и украинцев, которые "придумали себе войну", и своих соотечественников, и "наивных" американцев. А также призвал всех не разрушить этот мир "к чертовой матери".
Так, он назвал украинцев пламенными революционерами и обвинил жителей Украины в том, что они сами придумали себе "войну".
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"Я люблю украинцев, этих пламенных революционеров, которые сами себе придумали войну и конфликт, загнали себя в тупик и теперь готовы каждого, кто не согласен с ними хоть в чем-то, считать контрреволюционером проклятым, с подлой гражданской позицией", - отметил певец.
Россиян он назвал стадом, которое напоминает когтистого медведя после спячке.
"Люблю своих соотечественников, которые, сбившись в стадо, напоминают когтистого медведя после спячки, того, что в "праведном гневе" машет лапами в разные стороны, задевая свои собственные жизненно важные органы", - заявил Агутин.
По мнению Агутина, американцы самые наивные люди на земле, которые думают, что проживают в демократической стране.
"Я люблю американцев – самых наивных на земле людей, полагающих, что они живут в свободной, демократической стране незыблемого плюрализма и независимых СМИ", - резюмировал певец свой скандальный спич.
Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».
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