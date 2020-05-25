Известный российский певец Алексей Поддубный, более известный под псевдонимом Джанго, сделал скандальное заявление об Украине

Музыкант в интервью 2019 года для журналистов издания КП заявил, что Украина без России ничто, а ее существование становится под большим вопросом. Кроме того, по его мнению, Украина якобы начнет рассыпаться на "мелкие княжества".

"Украина без России ничто. Она не сможет без России существовать, чтобы не рассыпаться на мелкие княжества, бесконечно враждующие с собой. Вы посмотрите, что сейчас там творится? Это уже даже не днище", - заявил любитель боевиков "ДНР".

Кроме того, он критически высказался об Украине, заявив, что ей якобы никогда не превратиться в европейскую страну. Ко всему прочему он раскритиковал украинцев, за их политические взгляды и выбор.

"Страна, считающая себя европейской, ведет дикую полемику. Ну, посмотрите вы на лица украинской власти! Да им всем можно в «Бесах» играть. Хочется порой кричать – украинцы, что с вами? Те, кто в любом другом нормальном обществе считался бы маргиналитетом, сегодня там правят бал. Но если народ такое выбирает, значит он этого заслуживает? Такой вывод", - резюмировал музыкант.

Ранее артист перед выступлением на Донбассе пожелал "жителям Новороссии" терпения, а жителям Украины, которая по его словам сейчас оказалась "во власти американских наемников" – ума.

"Я считаю, что "Новороссия", Донбасс, "ДНР" находятся на таком этапе развития, когда уже необходимо задумываться о будущем, о строительстве государства", – заявил Джанго.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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