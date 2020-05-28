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VPN поможет вам не только обойти блокировки сайтов, но и защитить свои данные от хакеров и мошенников

Каждому пользователю стоит задуматься о безопасности Интернета, чтобы уберечь себя от неприятностей. Один из самых простых и доступных вариантов - подключить виртуальную частную сеть - именно так в переводе с английского расшифровывается VPN - Virtual Private Network.

Принцип работы VPN-сервиса – это создание защищенного канала, по которому направляются потоки данных. В итоге ваш реальный IP-адрес становится невидимым для всех сайтов и пользователей, а трафик шифруется. Говоря простыми словами, если вы используете VPN, то никто, даже провайдер, не может проследить, ваши действия в интернете.

У VPN есть пять функций, которые делают его незаменимым.

Доступ к заблокированным ресурсам

В 2017 году провайдеры заблокировали в Украине доступ к ряду российских ресурсов. Под запретом оказались популярные соцсети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, в которых зарегистрированы многие украинцы.

Блокировку легко обойти при помощи VPN-сервисов. Провайдер будет видеть, что устройство обменивается данными с удаленным сервером и не поймет, на какие именно сайты вы заходите.

Снятие географических ограничений

Некоторые сайты разрешают доступ к контенту только для определенных стран. К примеру, на YouTube есть видео, которые нельзя посмотреть из Украины.

К счастью, VPN устраняет такие препятствия. Сервис заменяет IP-адрес пользователя на один из своих и обходит блокировку. Достаточно выбрать страну, которой открыли доступ к желаемому контенту.

Анонимность и защита от слежки

VPN-сервисы скрывают реальное местоположение устройства, так что никто не сможет узнать, где вы находитесь на самом деле. Можно сменить город и даже страну, просто переключаясь между IP-адресами.

Включив VPN, вы сохраняете в тайне все, чем занимались в интернете. Сторонние сайты, сервисы и даже государственные службы не смогут проследить за активностью пользователя, ведь цифровой след обрывается на сервере VPN-сервиса.

Шифрование данных

Злоумышленники довольно часто перехватывают информацию с незащищенных сетей. VPN-сервисы шифруют данные, прогоняя их по своему защищенному каналу. После этого хакеры просто не смогут прочитать украденную информацию, ведь у них нет ключей для расшифровки. Таким образом вы можете защитить от перехвата свои пароли, банковские данные, важные файлы, электронные письма и т.д.

Защита от назойливой рекламы и манипуляций

В современном мире информация об активности пользователей стала очень дорогим товаром: поисковые сети следят за геолокацией и запросами, чтобы лучше продвигать рекламу и заставить вас тратить деньги. Посмотрели в интернете подарок для мамы - и в итоге баннеры буквально преследуют вас по всем сайтам пытаясь заманить в интернет магазин, применяя при этом весь ассортимент маркетинговых уловок и нередко завышая цены.

Решение простое – подключить VPN, который изменит ваш IP-адрес. После этого рекламные сервисы не смогут отслеживать историю и собирать ценную информацию.

Как выбрать VPN-сервис?

Не все VPN одинаково справляются со своей задачей, есть как бесплатные, так и платные сервисы. Первые не всегда хорошо защищают от угроз и часто снижают скорость соединения. Некоторые бесплатные сервисы зарабатывают тем, что продают информацию о своих клиентах сторонним компаниям.

Платные, в свою очередь, дают пользователям гарантию качества. За небольшую сумму они поддерживают хорошую скорость и заботятся о сетевой безопасности. Стоит выделить такие сервисы: ProtonVPN, OpenVPN, Private Internet Access, Surfshark.

Последний предлагает подписку на месяц всего за 2 доллара, на год – за 72 доллара, на два года – за 48 долларов. При этом деньги можно вернуть в течение 30-дней после оплаты. Независимо от тарифного плана, сервис обеспечивает надежную защиту и анонимность. Что еще интереснее, услуги Surfshark можно опробовать абсолютно бесплатно.

Помните, что нужно всегда соблюдать осторожность в сети. Хороший VPN-сервис поможет вам надежно защитится от киберугроз и интернет мошенников.