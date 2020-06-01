Народный артист Украины Борис Барский высказался относительно "ущемления" русскоязычных украинцев



Слова известного комика передает Infotesist.

Инцидент произошел еще в 2017 году, когда Барский был Сочи. К нему подошли россияне и сказали: «Не переживай — мы вас защитим. Мы за вас встанем, вы же русскоязычные, мы за вас переживаем».

«Я говорю: «Вот объясните мне, от кого вы меня хотите защитить? У меня вышло семь книг на русском языке. Я играю в театре, где играются пять моих пьес. Они тоже на русском языке. Украина наградила меня высоким званием Народный артист, несмотря на то, что я играю на русском языке. Как меня еще сильнее можно ущемить?» — вспомнил актер.

Ренее мы писали, что каждый украинец должен знать родной язык, а русскоговорящие украинцы выгодны для РФ. Такое мнение высказал украинский писатель и журналист Остап Дроздов.

Ранее, в одном из своих роликов он заявил, что внутренние туристы, которые приезжают во Львов из других украинских городов и не могут двух слов связать на государственном языке и должны прямиком ехать обратно на вокзал.

Такое заявление журналиста не осталось без внимания российских СМИ и он уже отреагировал на это.

По его словам, в Украине никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель страны должен знать украинский.

"Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны (Украины - ред.) — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий", - отметил он.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

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