Такого от него не ожидали

37-летний актер студии «Квартал-95» Евгений Кошевой поразил украинцев изменениями во внешности

На днях появилось новое видео-интервью, кадры которого привлекли не меньшее внимание, чем само содержание.

Украинцы заметили, что Евгений Кошевой очень изменился.

В сети активно комментируют внешний вид артиста. Одни пишут, что он заметно поправился.

«У Кошевого лицо выросло», «Ужас, вот это морда, все шире и шире, счастливчик», «Женя, шо так распух? Весна! Давай жми на овощи!», «А че у него с лицом?», «Жиром заплывает», «Кошевой, ну ты набрал вес! Ужас! Не годится, дорогой!», - пишут в интернете.

В то же время другие обратили внимание на красное лицо артиста. В сети даже заподозрили его в злоупотреблении спиртным.

«Крепко выпивает лысый, судя по опухшему красному лицу», «Подвыпивший», «Почему такое красное лицо у Кошевого?», «Жека " красное лицо"», «Реакция на тяпнул», «Стал похож на жабу, молодец держит себя в форме», «Евгений на марсианина похож. Шея белая, лицо красное», - пишут в сети.

Также пользователи интернета считают, что Кошевой сильно сдал за последний год: «у Кошевого уже нет того темперамента, взгляд потухший, не такой, как год назад! Чего уже лезть в политику».

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" сцепился с Кличко из-за гордости Киева: "Мои каштаны дорого стоят".

Как сообщала Politeka, Кошевой из "Квартал 95" поразил украинцев семейным фото: все до безумия похожи.

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал о серьезной ссоре с Зеленским: "Послали друг друга в...".