Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой высказался о своем патриотизме

Свой комментарий он дал в интервью Kp.ua еще в 2018 году.

"Когда все кричат: "Учите украинский язык!" Да я знаю украинский язык. Вопрос не в языке, вопрос в людях, которые придумали проблему. Я всю жизнь говорил на русском языке, я прожил на Донбассе 15 лет, я знаю украинский язык практически досконально", - отметил Кошевой.

По его мнению, не важно на каком языке говорит украинец и привел в пример украинских политиков, которые разговаривают с "непонятным акцентом".

"А кто-то вдруг говорит: "Говоришь по-русски – чемодан – вокзал - Россия". Так собирайтесь и езжайте! У меня украинский паспорт, я гражданин этой страны, я патриот. И не важно, на каком языке я говорю. Вот такие псевдопатриоты тоже бесят. Да у нас половина правительства не знает украинского языка, говорят с каким-то непонятным венгерско-болгарским акцентом", - заявил артист.

Также мы сообщали, что украинский композитор Владимир Быстяков заявил, что в Украине сложилась абсурдная ситуация в связи с поднятием патриотизма

"У нас (В Украине - ред.), вместо того чтобы поднимать уровень жизни, поднимают уровень патриотизма на голодный желудок. У нас ходят ребята со свастикой, зигуют и так далее. Напоминает эпоху Гитлера, но тот перед войной обеспечил народу достойное проживание", - уверен композитор.

Напомним, что Меньшов оправдал оккупацию Донбасса российскими боевиками.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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