Директор украинского Vogue Юлия Пелипас попала в громкий скандал из-за заявления о «гражданской войне» в Украине
Возмутившее украинцев заявление появилось на странице Fashion-директора украинской версии гламурного журнала в Инстаграм. Пелипас прокомментировала массовые протесты в США, заявив, что ее угнетают события, происходящие в мире. При этом Юлия заметила, что ранее была свидетелем «гражданской войны в Украине».
«Нет слов, чтобы описать то, что происходит сегодня в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это самые болезненные моменты в нашей жизни. В эти дни я не уверена, поступила ли правильно, что дала жизнь двум детям в этом мире, который сошел с ума. Мира, любви и терпения всем», - написала Пелипас на английском языке в разделе Сториз.
Позже она отредактировала свое сообщение, заменив «гражданскую войну» на просто слово «война». Кроме того, Пелипас заявила, что написанное ранее было «ошибкой».
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«Дорогие украинцы, я допустила ошибку, которую исправила. Это не моя гражданская позиция. Понимаю, насколько это ужасная ошибка. Искренне прошу прощения», - добавила Юлия.
Ранее мы писали, что украинская певица Ирина Федишин высказалась о гастролях коллег в РФ. По ее словам, артисты ни в коем случае не должны оставаться вне политики особенно сейчас, когда в стране сложилась такая ситуация.
Кроме того, она уверена, что украинские артисты, которые выступают в РФ должны понести наказание.
Напомним, известный музыкант призвал к радикальным действиям против России: "Должна быть закрыта...".
Как сообщала Politeka, Федишин резко высказалась о выступлениях в России: "Нужно наказывать".
Также Politeka писала, что Федишин придумала наказание гастролерам в РФ.