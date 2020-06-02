"Это не моя гражданская позиция"

Директор украинского Vogue Юлия Пелипас попала в громкий скандал из-за заявления о «гражданской войне» в Украине

Возмутившее украинцев заявление появилось на странице Fashion-директора украинской версии гламурного журнала в Инстаграм. Пелипас прокомментировала массовые протесты в США, заявив, что ее угнетают события, происходящие в мире. При этом Юлия заметила, что ранее была свидетелем «гражданской войны в Украине».

«Нет слов, чтобы описать то, что происходит сегодня в мире. Мы были свидетелями гражданской войны в моей стране. И это самые болезненные моменты в нашей жизни. В эти дни я не уверена, поступила ли правильно, что дала жизнь двум детям в этом мире, который сошел с ума. Мира, любви и терпения всем», - написала Пелипас на английском языке в разделе Сториз.

Позже она отредактировала свое сообщение, заменив «гражданскую войну» на просто слово «война». Кроме того, Пелипас заявила, что написанное ранее было «ошибкой».

«Дорогие украинцы, я допустила ошибку, которую исправила. Это не моя гражданская позиция. Понимаю, насколько это ужасная ошибка. Искренне прошу прощения», - добавила Юлия.

Ранее мы писали, что украинская певица Ирина Федишин высказалась о гастролях коллег в РФ. По ее словам, артисты ни в коем случае не должны оставаться вне политики особенно сейчас, когда в стране сложилась такая ситуация.

Кроме того, она уверена, что украинские артисты, которые выступают в РФ должны понести наказание.

Напомним, известный музыкант призвал к радикальным действиям против России: "Должна быть закрыта...".

Как сообщала Politeka, Федишин резко высказалась о выступлениях в России: "Нужно наказывать".

Также Politeka писала, что Федишин придумала наказание гастролерам в РФ.