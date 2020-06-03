Погода понемногу готовится к потеплению, но дожди и дальше будут заливать Украину

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, завтра, 4 июня, в большинстве регионов пройдут грозовые дожди.

"На Востоке Украины и в южной части существенных осадков не предвидится. Кроме Одесской области - там в четверг есть вероятность дождей. Ветер с юго-запада, 5-10 м/сек. Температура воздуха завтра повысится, повсюду в дневные часы ожидается +17+22 градуса", - предупредила синоптик.

Наталья Диденко также отметила, что довольно прохладно будет ночью всего +5+10 градусов, на Юге до +13 градусов.

"В Киеве 4-го июня пройдут дожди с редкими грозами. При грозе возможен порывистый ветер и даже в отдельных районах град. Осторожно. Ближайшей ночью в столице +8+10 градусов, завтра днем потеплеет до +18+20 градусов", - продолжила авторитетный синоптик.

Подытоживая, Наталья Диденко добавила, что до конца текущей недели в Украине станет жарко, а столбики термометров будут достигать +20+28 градусов, а в выходные на Юге, Востоке и в Днепропетровской области местами до +30 градусов.

Ранее мы сообщали о том, что 3 июня в Украине будет дождливо. В западных областях синоптики прогнозировали, что столбик термометра опустится до 12-15 градусов выше нуля. В ночное время суток похолодает еще больше – до 5-8 градусов.

Похожей ситуация будет и на севере страны. Дожди здесь местами будут менее сильными, однако вместо них будут грозы. Здесь воздух прогреется до 13-18 тепла. Ночью похолодает до 5-8 по Цельсию.

Грозы с ливнями стоит ожидать и жителям центральных регионов. Здесь воздух будет в районе 13-21 по Цельсию, а ночью от 5 до 11 выше нуля.

Аналогичная погода будет на юге Украины, а ясная погода должна быть на Востоке страны: днем от 19 до 22 тепла, 9-11 градусов по Цельсию ночью.

Напомним, погода подпортит украинцам начало лета, синоптики предупредили о новом ударе.

Как сообщала Politeka, лето отменяется, погода из первых дней июня ударит по украинцам.

Также Politeka писала, что стихийное бедствие надвигается на Украину, появилось предупреждение.