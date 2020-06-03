Синоптики предупредили украинцев об изменении прогноза погоды на июнь

По словам специалистов, первый месяц лета в Украине будет дождливым. В отдельных регионах осадки могут выпадать практически ежедневно. Синоптики Gismeteo уточнили, что самыми неудачливыми в этом плане будут западные и северные области, где дожди будут идти целый месяц. В остальных регионах осадков будет чуть меньше.

Так, жители Львова смогут передохнуть от дождей буквально два дня. Киевлянам повезет немногим больше. Гораздо меньше осадков будет в Харькове и Одессе, однако там возможны периодические ливни.

Синоптики также рассказали, что июнь будет достаточно теплым, но не жарким. Так, средние температуры будут колебаться в пределах +20…+26 градусов, а в южных и восточных областях могут достигать +30. Потепление придет в Украину уже 5 июня. После этого заметного снижения температуры не ожидается.

Также появились отдельные прогнозы на месяц по крупнейшим городам страны.

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В свою очередь, синоптики Укргидрометцентра сообщали, что средняя температура в июне составит от +18 до +22 градусов. Они также сообщали, что в первый месяц лета украинцев ждут многочисленные грозы.

«В июне увеличивается по сравнению с маем грозовая деятельность, наблюдаются град, шквалы, сильные дожди и ливни», - предупреждали синоптики.

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