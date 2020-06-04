Американец за шесть месяцев выучил украинский язык и стал звездой соцсетей



Юра с Коломыи, он же - Джуда из Соединенных Штатов, стал настоящей звездой и покорил украинцев своей искренностью, любовью к новому дому и талантами, передает Politeka.net.

Его настоящее имя — Джуда. Его семье не хватало денег для того, чтобы дать ему образование в родной стране, потому его взор обратился в сторону далекой Украины. Сейчас он учится на пятом курсе Ивано-Франковского медицинского университета.

За шесть месяцев он выучил украинский язык «с нуля» и, как он говорит, сделал это, потому что "не знать язык - это неуважение к другим украинцам"

"Изучать украинский для меня было логичным решением, ведь когда ты приезжаешь в какой-либо страны и уважаешь ее культуру, людей, то ты должен понимать и государственный язык, общаться на нем", - отметил он в одном из интервью.

Образование он получает на английском языке, но разговаривает на украинском и в изучение нового родного языка делает огромные успехи.

Ранее известная писательница Лариса Ницой высказалась об украинском языке

Она обвинила украинцев в том, что они слишком терпимы к высказываниям и действиям против украинского языка. При этом она "разделила на категории" украинцев, которые говорят на русском.

По ее мнению, одни нуждаются в психологической помощи, а других вряд ли изменишь.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

Как сообщала Politeka, Скрипка рассказал о последних вздохах СССР в Украине.

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