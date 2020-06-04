Русский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", считает что Крым достался Украине случайно

"Там в основном живёт русское население, которое действительно желает вернуться в Россию. И чем бы не руководствовался Путин — в данном случае действительно, по факту, имеет место братская защита русского населения, сколько бы вы не ставили эти слова в кавычки", - заявил террорист.

А вот преступления РФ в Украине он оправдал с легкостью:

"Для того, чтобы защитить это население, пришлось обидеть украинский народ — но что поделаешь, так случается", - считает он.

"Украинский народ давно расхотел не то, что строить общий дом с Россией, но даже дружелюбно соседствовать. Вековечная обида на Россию — одно из важнейших оснований украинской идентичности: в школе там преподают историю только в том контексте, что Россия всегда была агрессором для Украины", - уверен писатель.

К слову, РФ смогла отобрать у Украины, помимо Крыма и Донбасса, боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко

Таким мнением поделился ветеран АТО и тренер по фри-файту Валерий Чеботарь.

"Мы потеряли Ломаченко и Усика. Они всегда были украинцами, если почитать их интервью, отслеживать их взгляды – это были нормальные проукраинские ребята. Агрессор отвоевал их у нас, как ранее отобрал Крым и Донбасс.

Для чего? Ответ очевиден, потому что такие спортсмены являются чрезвычайной ценностью в идеологическом плане. Когда украинский Усик с волосами был кумиром, то нашим врагам нужно было что-то делать, чтобы такого не было. И они этого добились", – заявил Чеботарь.

Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".

Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".

Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".