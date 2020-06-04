Российский актер Гоша Куценко высказался о происходящем на Донбассе

Так, уроженец Запорожья отметил, что мечтает об окончании войны, но считает, что украинцы "воюют сами с собой", передает antikor.com.ua.



"Если я туда приеду, у меня будет инфаркт на второй секунде. Нельзя умом постичь то, что сейчас там происходит. Там война пострашнее афганской. Вы видели, что делают с журналистами? Вы хотите, чтобы я отправился сейчас туда? Поговорите сначала с моей женой. Я поеду на родину лишь тогда, когда там перестанут умываться кровью, убивать бабушек и детей, когда люди отрезвеют и поймут, что воюют сами с собой", - заявил актер в одном из интервью.

Куценко уверен, что присоединение Крыма к России было законным.

"То, что случилось — законно и официально, и Крым вернулся. Не вернулся, а ушел в состав России. Ну это случилось, правительство не могло действовать иначе. Нас заставили жить согласно законам геополитики", - отметил актер.

Ранее мы писали, что российский писатель, филолог, публицист Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", считает что Крым достался Украине случайно

"Там в основном живёт русское население, которое действительно желает вернуться в Россию. И чем бы не руководствовался Путин — в данном случае действительно, по факту, имеет место братская защита русского населения, сколько бы вы не ставили эти слова в кавычки", - заявил террорист.

А вот преступления РФ в Украине он оправдал с легкостью:

"Для того, чтобы защитить это население, пришлось обидеть украинский народ — но что поделаешь, так случается", - считает он.

"Украинский народ давно расхотел не то, что строить общий дом с Россией, но даже дружелюбно соседствовать. Вековечная обида на Россию — одно из важнейших оснований украинской идентичности: в школе там преподают историю только в том контексте, что Россия всегда была агрессором для Украины", - уверен писатель.

Напомним, США предложили Украине план по возвращению Донбасса.

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