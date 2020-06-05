Талантливым украинцам невозможно реализировать себя на родине



Как передает Politeka.net, такое заявление сделал комик Владимир Моисеенко сделал в эфире телеканала «112 Украина».



Он вспомнил времена, когда дует "Кролики" лишь начинал свой творческий путь: тогда их регулярно вырезали с украинских эфиров, а популярность пришла лишь после съемок в юмористической передачи "Аншлаг".

"Это касается не только культуры. Мы просто не ценим и не уважаем себя. Мы не уважаем своих людей. Мы неправильно воспитываем своих детей. Мы говорим: "Вот этого не умеешь, ты этого никогда не научишься". Это неправильно. У нас в стране много агрессии, потому что молодые люди не видят перед собой перспективы. Они не понимают куда им идти и зачем учится. 80% детей отвечают на вопрос "кем ты хочешь быть?" - чиновником. Ну куда уже дальше?", - заявил комик.

Ранее, его коллега Владимир Данилец заявил, что языковой вопрос также разжигает ненависть среди украинцев.

Комик утверждает, что люди при помощи языковых споров сеют рознь в Украине и зарабатывают на простых гражданах.

"Все это искусственно придумали для того, чтобы у нас с вами были ссоры, чтобы ненавидели друг друга. А некоторые ребята на этом еще и зарабатывают", - отметил он.

Напомним, что комик Гудков обозначил печальное будущее России: "Уже не спасти, ведь...".

Как сообщала Politeka, комик Долгополов подколол "массовку" Путина: "Теперь с одной стороны – люди, которые...".

Также Politeka писала, что юморист Харламов поджог дом и трусливо сбежал с места ЧП: "Огонь полностью охватил...".