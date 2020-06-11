Российско-террористические войска "Л/ДНР" уже не скрывают своего присутствия на оккупированном Донбассе

Об этом в своем Facebook сообщил экс-заместитель главы Донецкой ОГА Игорь Стокоз, пишет Politeka.net.

В частности, подконтрольные Кремлю террористы на так называемой "границе" с неподконтрольным Донбассом Украине установили знак "Россия".

Кроме этого, оккупанты разрисовали этот знак в цвета официального флага страны-агрессора.

"Только что прислали друзья из Донецкой области. Это не между Украиной и Россией. Это дыровский КПВВ Еленовка, с нашей стороны переход Новотроицкое. Установили в последние дни. Ползучая аннексия продолжается", - написал Стокоз в своем Facebook и выложил соответствующее фото.

Украинцы гневно отреагировали на публикацию и не понимают, почему власть молчит и не комментирует очередной факт военной агрессии со стороны Российской Федерации.

"Долго не будет стоять! Смерть врагам!", "Просто сжечь...", "Перекрасить в сине-желтый!", "Снова молчим? Или для этого и перемирие?", "Так закрыть КПВВ с нашей стороны до деоккупации,... но о чем я?", "Рублевая зона - ключевое слово "зона", "Фото прислать в ОБСЕ и в ООН, чтобы не было сомнений относительно намерений оккупантов", "Уничтожить немедленно!", "Год. Лишь год... Ждем на чаепитие?", "Нет слов", - написали они в комментариях под заметке Стокоза.

Напомним, 9 июня на въезде в Авдеевку был подорван бронеавтомобиль Национальной гвардии. В результате вражеской диверсии пострадали десять бойцов, их с различными травмами госпитализировали в медицинские учреждения.

Взрыв был настолько сильным, что остатки запчастей разбросаны в радиусе двадцати метров.

Эксперты и военные уверены, что это была спланированная диверсия со стороны российско-оккупационных войск "Л/ДНР", которые знали, где именно и когда украинские военные будут проезжать.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

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