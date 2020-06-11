Украинская писательница Лариса Ницой назвала большинство русскоговорящих сограждан инфицированными "русским миром" и слабым звеном общества

Свое мнение писательница выразила 2018 года, передает Обозреватель. К столь категоричным суждениям ее побудило разное отношение украинцев к трансляции песен российских исполнителей в радиоэфирах.

"Русскоязычные - самый уязвимый слой населения для вирусной инфекции "русский мир головного мозга". Не все русскоязычные им больные. Однако они - слабое звено, уязвимое. Слабее и уязвимее, чем украиноязычные. Украинский язык - это прививка от "русского мира"", - отметила писательница.

Кроме того, она сравнила русский язык с вирусом, который захватывает мозг человека, который на нем говорит.

"Украиноязычный сразу замечает рядом с собой вирус - русскую песню, русский фильм. Русскоязычный этого не замечает. Этот вирус - уже часть человека. Человек - носитель. Сначала украинец говорит на русском языке, а потом вирус захватывает его мозг. Человек начинает смотреть на мир глазами россиянина", - считает Ницой.

Так, по ее словам, украиноязычная семья, услышав в ресторане песню российского исполнителя, который поддерживает агрессию Кремля, сразу поймет, что слышит голос врага, и потребует у администрации выключить ее.

Русскоязычная семья же, воспримет песню того, кто поддерживает оккупантов, как произведение на родном языке и не будет возражать против трансляции контента, несущего в себе голос "русского мира".

"Русскоязычные не замечают, когда становятся инфицированы. Украиноязычные - привиты против вируса украинским языком. Это не является стопроцентной гарантией от заболевания, как и любая прививка, но украиноязычные - защищеннее", - подытожила писательница.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой потрясла признанием, всплыла правда.