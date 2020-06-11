Известного пастора и главы церкви "Возрождение" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах

Об этом стало известно со слов некогда близких ему людей. Подробно о жизни Владимира Мунтяна рассказали в сюжете ТСН, пишет Znaj.ua.

Владимир Мунтян является самопровозглашенным апостолом собственной церкви Возрождение. Об избиениях и изнасилованиях, которые он совершил, сообщили десятки его бывших сторонников, которые скрываются после того, как сбежали от него. Причиной стало то, что они опасаются мести.

Бывший бухгалтер церкви Возрождение Лина Слободенюк утверждает, что Мунтян постоянно избивал членов своей команды и употреблял кокаин.

"Не было ни одного члена в команде, которого он не бил хотя бы однажды. Все в это попадали. Как будто очередь была, кто следующий. И вот настал мой час", — рассказала она.

Другая женщина по имени Татьяна утверждает, что 9 лет была членом его церкви и прислуживала в доме сестры Мунтяна. Она заявила, что была свидетелем многих избиений.

"Он неоднократно избивал своих служителей. Я знаю, что он бил Игоря Мельникова за то, что тот испортил ему помазание. Что он якобы неправильно пел. Других служителей, таких как, Ира Прозхода. Я знаю, что Владимир Мунтян избил своего помощника Владимира Кольбу. А потом снимал все это на камеру и отправлял фотографии своей сестре. Я сама видела эти фотографии", — говорит она.

Об употреблении кокаина заявила его помощница Наталья Безсонова.

"В 2018 году он начал употреблять кокаин. И получается все… такое ощущение, что в него вошел этот демон. Он начал выходить на сцену в каком-то очень странном состоянии. Люди начали это видеть", — рассказала она.

Мунтян избил Наталью после того, как она просила его перестать употреблять наркотики. И его даже не остановило то, что на момент избиения она была беременна.

Жена Павла Радионова и бывший директор церковного телеканала Возрождение Алина Радионова обвиняет Мунтяна в изнасиловании.

"Я, когда находилась в этой среде, стала жертвой всего того, что он делал с другими девушками. Он еще говорил: "Я буду это делать при твоем муже. А он ничего не сможет сделать", — заявила она.

Радионова утверждает, что для Мунтяна оргии на виллах в Таиланде, куда он свозил свое ближайшее окружение, преимущественно женщин, были привычным делом.