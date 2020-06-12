Трем украинским заробитчанкам, отправившимся на заработки в Польшу и нарушившим правила карантина, грозит до 8 лет тюрьмы

О ЧП с украинками сообщает польский сайт wiadomosci.dziennik.pl. Как выяснилось, трое женщин приехали работать из Украины в польскую коммуну Пшемент Великопольского воеводства.

Прибывающим в Польшу украинцам надо знать о том, что по правилам местного карантина, по прибытии в страну они должны обязательно пройти две недели обсервации. К сожалению, трех украинок поселили на обсервации с другой женщиной, у которой обнаружили китайский вирус.

После того, как это раскрылось, украинки решили сбежать из самоизоляции. В местной полиции такое поведение назвали безответственным, ведь женщины тоже могли успеть заразиться. Теперь беглянок разыскивают правоохранители. Им грозит жесткое наказание: от 6 до 8 лет тюрьмы.

Отметим, что ранее сообщалось, что сотни украинских заробитчан застряли на границе с Польшей. На КПП «Шегини» людям приходится стоять в очереди по 12-13 часов и больше.

Большинство этих людей - заробитчане, которые отправляются на сезонные работы в Польшу. Причиной образования очереди стали карантинные меры, в которых вынуждены работать пограничники.

Уточняется, что причиной образования проблем стала Польша. Люди прошли контроль на украинской границе, а затем застряли на нейтральной территории, между Польшей и Россией, где нет ни мест для отдыха, ни каких-либо заведений. Лишь один туалет, к которому «вечная» очередь.

Напомним, украинцы штурмуют границу с Польшей: «Привет президенту, 3 826 гривен моя зарплата врача. Я не нужна Украине, мне страшно в...».

Как сообщала Politeka, украинский заробитчанин раскрыл реалии, о которых никто не говорит: "Вы заставляете людей...".

Также Politeka писала, что сотни украинцев оказались в "ловушке" на границе с Польшей, что происходит: «Уже 12 часов без еды и воды...».