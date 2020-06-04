Огромное количество украинцев отправляются на заработки за границу, а в итоге там и остаются, потому что не видят перспектив в Украине

Украинец Роман Ялч на своей странице в Фейсбук заявил, что заработать на свою квартиру в Украине не возможно, даже работая на нескольких работах. Более того, чтобы купить нормальный телефон – нужно брать кредит, передает Politeka.net.

«Я молодой и полный сил мужчина. О таких принято говорить – будущее Украины. И почему-то я не нужен своей стране. Ей не надо специалистов, рабочих и людей науки. Имею высшее образование и должен был бы работать по специальности ни о чем не думая и опять же магистры, специалисты и рабочие не надо моей стране. А если и надо то за копейки… Средняя зарплата реально составляет 200$. Реальная средняя зарплата, а не то, что лепят по ящику», – говорится в посте.

Поэтому парень решил уехать из Украины. Роман пишет, что за границей много таких же молодых ребят, которые имеют детей и тоже снимают квартиры.

"Хотя мы все разные, наши истории сводятся к одному – детей не накормишь патриотизмом, женщине не купишь ничего за любовь к своей стране, а родителям не поможешь байками про светлое завтра», – пишет Роман.

При этом его очень возмущает то, что заробитчанам нужно платить налоги.

« У меня вопрос – вы там не оху*ли? Вместо того чтобы сделать рабочие места и достойную зарплату, вы заставляете людей выезжать на заводы в ж*пу и чувствовать себя там рабами, а в конце просто сбиваете с них бабки?

Не дам никому ни копейки. Пусть хоть депортируют и лишат гражданства. Пусть хоть сам президент придет меня встречать на границе. Почему я должен работать где-то, оставив всех своих чтобы выжить, а с меня просят налоги? Почему найти работу в ср*ной Польши или Чехии легче чем в моей стране?», – резюмировал украинец.

Ранее мы писали, что украинцев беспрепятственно выпустят на заработки за границу при одном условии

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на Закарпатье.

По его словам, украинцам, которые планируют выехать за границу на заработки, необходимо предоставить рабочий контракт не менее чем на один квартал.

Зеленский также заявил, что власти якобы не препятствуют выезду украинцев на работу за границу при условии наличия трудового контракта.

«Мы никому ничего не блокируем… Мы отпускаем всех заробитчан, когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу, что у него там есть где жить, у него есть медицинская страховка. И мы уверены, что если что-то произойдет с этим человеком, а у него контракт, например, на три месяца, на шесть, на год – что его вы не выбросите завтра на улицу...», – заявил глава государства.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

Как сообщала Politeka, украинцам выдадут новые паспорта, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что улететь из Украины станет невозможно, важное предупреждение Кабмина.