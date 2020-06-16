Компания ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова закупила и передала больницам во Львовской, Ивано-Франковской и Луганской областях 15 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Amoul Т7, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, современное оборудование поможет медикам спасать жизни больных коронавирусом. Потребность региональных больниц в оборудовании была определена представителями Штаба ДТЭК совместно с представителями органов местной власти и громады.

В компании отмечают, что сегодняшняя ситуация с COVID-19 требует аккумуляции ресурсов и поддержки регионов, где работает бизнес ДТЭК. Большой и ответственный бизнес должен быть поддержкой для общества в такие периоды. Фонд Рината Ахметова направил 300 млн грн на обеспечение украинских больниц необходимым оборудованием и защитой в борьбе с коронавирусом.

«Аппараты ИВЛ в областях, где работают предприятия ДТЭК, уже помогают спасать жизни тем, кто получил осложнения от COVID-19. Мы искренне благодарим медиков за их ежедневную самоотверженную работу. ДТЭК взял на себя обязательства поддерживать развитие этих регионов и будет всячески способствовать скорейшему преодолению эпидемии», – отметила Татьяна Оверина, директор по региональной политике ДТЭК Энерго.

Также сообщается, что медики получили оборудование в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов - Спасение жизней».

«Всего Фонд Рината Ахметова приобрел и передает траншами украинским медикам для спасения жизней более 200 суперсовременных аппаратов ИВЛ. Это практически полностью закроет дефицит аппаратов ИВЛ в Украине. 32 аппараты уже прибыли в Украину и поступают в регионы», - рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

«Это самая крупная партия, которая пересекла границу с начала карантина. Удалось выполнить практически невозможная задача. Ведь аппараты ИВЛ пришлось искать по всему миру тогда, когда спрос на них стремительно вырос. Но эти сложности позади, и мы передаем современное оборудование в медучреждения в разных уголках страны», – добавила она.

По словам Емченко, высококачественная медицинская помощь будет доступна максимальному количеству людей. А поскольку работать техника долгие годы, будут спасены тысячи жизней.

Кроме того, пресс-служба отмечает, что Фонд Ахметова вместе с ДТЭК оказывают системную помощь стране в модернизации украинской системы здравоохранения и повышении профессионального уровня медиков.

Как сообщалось, в декабре прошлого года ДТЭК подписал Меморандум о сотрудничестве и поддержку Ивано-Франковской, Львовской и Луганской областей. И именно сейчас, когда регионы находятся в фазе активной борьбы с коронавирусом, такая поддержка крайне необходима.

С момента вспышки пандемии ДТЭК и Фонд Рината Ахметова системно оказывают помощь медицинским учреждениям. Еще в апреле медики этих областей получили более 80 тыс экспресс-тестов для диагностики коронавируса и защиту для медиков. Всего для Украины Фонд приобрел и уже передал в регионы 320 000 таких тестов.