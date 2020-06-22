Украинцев ждут новые правила в связи с усилением карантина

Для борьбы с распространением китайского вируса одесская комиссия ТЭБ и ЧС исполнительного комитета горсовета приняла решение об усилении ограничений.

Согласно сообщении пресс-службы мэрии, с 22 июня в Одессе запрещается работа детских учреждений оздоровления и отдыха, проведение массовых мероприятий при участии более чем одного человека на 5 кв.м. Организатор мероприятия отвечает за то, чтобы между людьми сохранялась социальная дистанция в 1,5 метра.

Также запрещается перевозить в общественном транспорте большее количество людей, чем в нем есть мест для сидения. Перевозчик должен обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать, чтобы они пользовались ими. Чтобы разгрузить транспорт в час пик, субъектам хозяйствования рекомендовано изменить график работы.

Так, горсовет предлагает начинать рабочий день в 10 утра и позднее предпринимателям, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта, оказывают почтовые и курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Кроме того, арендаторам пляжей рекомендуют обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам обеспечить аналогичное расстояние между столиками, и размещать за ними не более четырех человек. Полиции рекомендовали проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли, чтобы проверять выполнение карантинных ограничений. Кроме того, правоохранители должны совместно с Госпродпотребслужбой и органами горсовета прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах.

Помимо этого, в горсовете напомнили о необходимости носить маски или респираторы в зданиях и общественном транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и придерживаться правил гигиены.

Некоторые уже успели охарактеризовать решение властей перенести начало рабочего дня, как позитивное.

Добавим, что с 22 июня в Украине усилен контроль за соблюдением карантина. Госпродпотребслужба и Национальная полиция будут реагировать значительно жестче на подобные случаи.

Отметим, за минувшие сутки, 21 июня, в Украине зафиксировали 681 нового заразившегося китайским вирусом.

За сутки также выявили 10 умерших и 133 выздоровевших.

За все время эпидемии в Украине заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.

Напомним, Офис Зеленского запугал украинцев новыми жесткими мерами по карантину и штрафами.

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