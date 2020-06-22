Звезду «Квартал 95» Елену Кравец решили попробовать на роль политика

Имя актрисы появилось в списке одного из социологических опросов по поводу выборов мэра Киева, передает Politeka.net.

Об этом сообщил в Фейсбуке журналист Валерий Калныш. По его словам, все было стандартно, однако одна фамилия в списке потенциальных кандидатов на главное кресло столицы его удивила.

«Актриса «Квартал 95». Ее, а также Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с Виталием Кличко. Этой чести, из списка в 10-12 фамилий, удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл)... Слушайте, «Слуги народа», успокойтесь уже. Хватит рассматривать страну, как скетч-шоу, где вы должны быть в каждом номере. Не портите хотя бы Елене жизнь», – подчеркнул он.

В комментариях даже намек на подобное развитие событий вызвал шквал негодования.

«Интересно, кто там у них грамотный, нужно срочно ещё министра образования поменять. Так, глядишь, весь цирк побывает у власти и всем весело», «Боже, что творится со страной? Какой Тищенко, какая Кравец?», «Президент решил издеваться, решил если он президент, то почему невозможно другим. Подскажите, что во всем нужен опыт, а не купленное образование», «Ну на Ленку хоть приятно смотреть, министром культуры, не меньше, правда, если только, как и все остальные, не скурвится», «Дети, опомнитесь», «Женщина, пожалей себя, не лезь в политику», «Все, весь Квартал 95 будет в сборе», «Не хватает Кошевого. Срочненько какое-либо министерство под него. Он что – лысый что-ли, один остался в квартале», – пишут пользователи.

Ранее мы сообщали, что народный депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко, который решил бороться за пост мэра Киева, грандиозно опозорился во время интервью. У парламентария поинтересовались, сколько в Верховной Раде есть народных депутатов. Однако столь простой вопрос оказался для него непосильным – сперва он сказал цифру почти в два раза меньше, а потом остановился на неправильной.

«Двести. Подождите, 405, по-моему», - сказал он.

Напомним, кого киевляне видят в кресле мэра.

Как сообщала Politeka, скандальный Добкин решил идти в мэры Киева и жестко опозорился.

Также Politeka писала, что команда Зеленского сговорилась с Кличко.