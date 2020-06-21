Имя украинской юмористки и бывшей коллеги президента Владимира Зеленского из "Квартал 95" Елены Кравец появилось в списке возможных кандидатов на пост мэра столицы

Одна из социологических служб включила Елену Кравец в свой опрос. Об этом в соцсети Фейсбук сообщил журналист Валерий Калныш, передает Politeka.net.

"Только что позвонили и попросили пройти опрос по поводу выборов мэра Киева. 15 минут. Все как обычно, за исключением одной фамилии в списке возможных кандидатов. Елена Кравец. Актриса "Квартал 95". Ее, а также Сергея Притулу те, кто составлял опрос, занесли даже в возможный второй тур с Виталием Кличко. Этой чести, из списка в 10-12 фамилий, удостоились только они (был еще кто-то, но я забыл)... Слушайте, "Слуги народа", успокойтесь уже. Хватит рассматривать страну как скетч-шоу, где вы должны быть в каждом номере. Не портите хотя бы Елене жизнь", - сообщил Калныш.

Елена Кравец с семьей

Пост вызвал бурю эмоций у пользователей, кинувшихся комментировать:

"Якщо вже така жара - то лисого на прем’єра!"

"Ну уже перебор. Президент квартала стал президентом страны, главная в женском квартале тоже хочет устроить уборку в Киеве?( Жизнь это не тв, походу ребята заигрались. Им королевства мало и разгуляться негде?.."

"Господи, ее еще не хватало!"

")))) если Кравец чистое имя и репутация пошли в ход, то дело плохо совсем)))"

"Навіщо їй це?"

"Еще не все квартализовали?"



Ранее мы сообщали, Кравец приняла участие в авторской программе Анатолия Анатолича "Зе Интервьюер", где разоткровенничалась не только о личном, но и о своей подруге - первой леди Елене Зеленской. По словам Кравец, ей было непросто взяться за роль жены президента, но она смогла надеть на себя этот образ.

Кравец отметила, что знает физиогномику, поэтому копирует поведение и выражение лица героя, которого играет. Прежде чем взяться за роль, она несколько дней «живет» с этим человеком, изучает его манеры и поведение. Так как с Зеленской она знакома давно, ее манеры и мимику знает прекрасно.

Напомним, что Зеленский радикально высказался после скандала первой леди с врачом: "Мы не хотели говорить...".

Также Politeka писала, что Елену Зеленскую срочно госпитализировали, состояние ухудшилось: "Подключение к аппарату ИВЛ...".